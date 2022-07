Die die Regenbogenflaggen sind vielerorts wieder verschwunden, der Pride-Monat ist vorbei. Dabei verdient das Thema nicht nur an 30 Tagen im Jahr Aufmerksamkeit, sondern das ganze Jahr über. Wir haben uns in einer neuen Folge von “Was geht?” angeschaut, wo es in Sachen LGBTQIA+-Rechten noch Aufholbedarf gibt, ob ein Coming-Out 2022 überhaupt noch notwendig ist und was sich Mitglieder der Community von Gesellschaft und Politik wünschen.

Video: "LGBTQIA+: Braucht es 2022 noch Coming-Outs und Regenbogenflaggen?"