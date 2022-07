Nach mehr als 50 Jahren in der Politik hat (Ex-)Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer Anfang Juni seinen Rücktritt bekannt gegeben. Mit Christopher Drexler ist sein Nachfolger bereits gefunden. Am Montag wird er offiziell als neuer Landeshauptmann der Steiermark angelobt. Aber: Wer ist der Mann, der auf Instagram mal lässig mit Basketball, mal in Jeans und Hemd und ein anderes Mal in Tracht posiert? Wofür steht er in der Politik, was sagen Parteikolleginnen und -kollegen über ihn und wie schaut's eigentlich privat bei dem 51-Jährigen aus? Alle Antworten gibt es im Video:

Video: "Neuer Landeshauptmann: Christopher Drexler - who this?"