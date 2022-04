Autos, die verlassen auf Straßen stehen. Ganze Familien, die ausgelöscht wurden. Mütter, Großeltern, Jugendliche - ja sogar Kinder. Der Aufschrei nachdem bekannt geworden ist, was sich in der ukrainischen Kleinstadt Butscha zugetragen hat, ist groß. Kiews Bürgermeistser, Vitali Kltitschko, spricht in diesem Zusammenhang von Kriegsverbrechen und Völkermord. Aber was ist in Butscha vorgefallen? Und wann spricht man von einem Kriegsverbrechen? Und: Gibt es im Krieg überhaupt Regeln?

Diesen Fragen gehen wir bei "Was geht?" nach. Außerdem: Warum aktuell alle über kulturelle Aneignung und Dreadlocks diskutieren - und warum der Diskurs gut ist.

"Was geht?" ist das News-Format der Kleinen Zeitung, produziert für Canal+.

Gibt es im Krieg Regeln? Die Fragen der Woche, einfach erklärt

