Protein statt Hormone! So könnte Verhütung in Zukunft funktionieren - und zwar für Männer. Forschende aus den USA haben zuletzt einen Durchbruch vermeldet. Eine an Tieren getestete Antibabypille für Männer ist zu 99 Prozent erfolgreich. Das Beste? Es hat keine Nebenwirkungen gegeben. Wann das Produkt auf den Markt kommen könnte und was in den vergangenen Tagen sonst noch los war? Dem gehen Hannah Zaunschirm und Claudia Mann bei "Was geht?" nach. Dabei handelt es sich um das News-Format der Kleinen Zeitung, produziert für Canal+.

