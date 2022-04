"Was geht?": Wenn Corona nicht 'aufhört': Leben mit Long Covid

Als Nina Geschl sich mit Covid-19 infizierte, stand die 36-Jährige mitten im Leben, arbeitete als Lehrerin im Ausland – an einer Schule in Berlin. Fast eineinhalb Jahre liegt ihre Corona-Erkrankung mittlerweile zurück. Seitdem ist für die junge Frau nichts mehr, wie es war. In einer heutigen Folge von "Was geht?", der News-Sendung der Kleinen Zeitung und Canal+, haben Claire Herrmann und Hannah Zaunschirm mit der jungen Frau gesprochen und geben einen Überblick darüber, wie sich Long Covid im Alltag äußert.

