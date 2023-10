Aus dem tiefen Loch fällt der Blick 25 Meter nach oben auf die schmucke Fassade von einem Altbauhaus. Mitten in der Stadt, in Wien am Frankhplatz zwischen 8. und 9. Bezirk, wo oben Anrainer vorbeiradeln, Touristen zur Votivkirche spazieren und Autos sich ihren Weg durch den zähen Verkehr bahnen, bauen unten Eva-Maria Weiss und ihr Team riesige Tunnel. Maschinen bohren sich durch die Stadt. 2026 soll hier die U-Bahn fahren.