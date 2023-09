Mitten in Wien, wo oben Anrainer vorbeiradeln, Touristen zur Votivkirche spazieren und Autos sich ihren Weg durch den zähen Verkehr bahnen, werden unten riesige Tunnel gebaut. 2026 soll am Frankhplatz die U-Bahn fahren. Die Baustelle gehört zum großen U-Bahn-Ausbau. Elf Kilometer Tunnel und zwölf neue Stationen sollen das Netz in der Innenstadt verdichten, aber auch zu den Stadträndern führen, etwa zum Wienerberg. Ein Milliardenprojekt mit dem Ziel, mehr Menschen in öffentliche Verkehrsmittel zu bringen und Wien klimafreundlicher zu machen. Im Video erzählt Projektleiterin Eva-Maria Weiss von den Herausforderungen, die Anrainer von den Problemen und ein Verkehrswissenschaftler übt Kritik.