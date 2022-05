Kinder, Beruf, Haushalt, manchmal auch die Pflege kranker Angehöriger - das kann Mütter mitunter ganz schön an die Grenzen bringen. Doch wie heißt es so schön: Geht es einem selbst nicht gut, geht es auch den Kindern nicht gut. Wie wichtig also Selbstfürsorge ist und was man tun kann, wenn alles zu viel wird - wir reden darüber:

Im nächsten Family-Talk zum bevorstehenden Muttertag mit der Familienexpertin, Ärztin und Psychotherapeutin Martina Leibovici-Mühlberger.



