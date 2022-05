Wie schaffen wir eine sichere Transformation unseres Energiesystems, wie steht es um die Versorgungssicherheit, geht der Ausbau der Netze vor dem Hintergrund des Erneuerbaren-Ausbaus rasch genug vonstatten? Unzählige Fragen tun sich derzeit rund um die Energieversorgung in Österreich auf - verschärft durch den Krieg in der Ukraine, der auch die enorme Abhängigkeit Österreichs von russischem Gas seit Wochen in den Fokus rückt.