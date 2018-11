Facebook

Vor kurzem wurde Heinz Fischer 80. Seine Biografie umspannt die gesamte Zweite Republik. Heinz Fischer hat sie miterlebt und mitgestaltet. Im Gespräch mit Chefredakteur Hubert Patterer und Buchautor Herbert Lackner beleuchtete der ehemalige Bundespräsident prägende Wegmarken des Landes und des eigenen Lebens.

Das Gespräch mit Heinz Fischer zum Nachschauen finden Sie hier:

"Mit Nüssen bestechlich"

Fischer erzählte aus seiner Studentenzeit, von der heutigen Jugend wünsche er sich, "ein bisschen nonkonformistischer und pluralistischer" und sogar "ein bisschen kritischer" zu sein. Geboren in Graz erinnerte sich der 80-Jährige genau an die Bomben und an die Angst - und an die Systemkritik der Eltern.

Fischer gab auch viel Privates preis. Er erzählte, dass er seit seiner Kindheit "mit Nüssen bestechlich" sei und seinen damaligen Schäferhund geliebt habe. Er sei ein sehr ehrgeiziger Sportler gewesen, Fußball, Tennis und Wandern seien seine liebsten Hobbys gewesen.

Fischer: Wollte nie Bundeskanzler werden

Kanzler hat Fischer in seiner beruflichen Laufbahn viele kommen und gehen gesehen. Er selbst habe das Amt aber "nie nie" angestrebt. "Selbst dem Bruno Kreisky sind manche Entscheidungen, die er als Bundeskanzler treffen musste, nicht leicht gefallen sind." Es sei ein hartes Amt, erklärte Fischer.

"Wäre Fischer ein guter Bundeskanzler gewesen?", wollte Patterer von Buchautor Lackner wissen. Fischer hielt sich daraufhin die Ohren zu und sorgte damit für zahlreiche Lacher. Lackner lachte und erklärte, dass sich Fischer wohl mit so manch harter Entscheidung schwer getan hätte. Fischer stimmte zu und brachte als Beispiel den aktuellen Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP): "Der ist hart zu Flüchtlingen, das könnt ich nicht." Aber das Amt des Bundespräsidenten, "das hab' ich mir schon zugetraut".

Sorge über Regierungswechsel

Dass es an der Regierungsspitze Ablösen gibt, "ist Part of the game", erklärte Fischer. Denn es sei nicht wünschenswert, wenn eine Partei 70 Jahre an der Spitze wäre. Bei dem aktuellen Regierungswechsel sei er jedoch besorgt gewesen, "weil ich nicht weiß, wohin die Regierungslinie geht". Er sehe aktuell einen Weg in Richtung "mehr Nationalismus" und "Druck auf Minderheiten und Ausländer und weniger europäische Solidarität". Er sei Optimist, die Österreichische Demokratie sei nicht in Gefahr. Trotzdem denke er sich bei manchen Strömungen: "Hoffentlich bin ich nicht zu naiv in meinem Optimismus." Fischer beklagte zudem den Einbruch der Mitte bei einem gleichzeitigen Anstieg von Nationalismus.

Der Wechsel aus dem Amt sei Fischer nicht schwergefallen. Jedoch vermisse er die "Servicierung", die das Amt mit sich bringe. Früher, wenn er jemanden eine Freude machen wollte, habe er nur Mitarbeiter beauftragen müssen. "Und heute muss ich selber den Hörer in die Hand nehmen oder in die Buchhandlungen gehen oder die Margit fragen, wo das Geschenkpapier ist", erzählte Fischer lachend.