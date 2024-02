Wenn beim Villacher Fasching die Boxen aufgedreht werden und die Bässe wummen, ist der Applaus im Saal sicher - und auch die Begeisterung vor den Bildschirmen. Die Akrobatik-Nummer und der Showtanz sind jene Programmpunkte, bei denen es querbeet durch das Publikum keine zweite Meinung gibt, außer diese: fantastisch!

Bei den übrigen Nummern gehen die Meinungen vom Lachkrampf bis eben in die Gegenrichtung. Am Abend des Faschingsdienstags zeigt sich nämlich seit Jahren: Humor ist Geschmackssache. Seine Fans hat der Villacher Fasching aber jedenfalls. Im Vorjahr wurde – inklusive der Nachschauen in Kabel-Netzwerken – die Millionen-Marke geknackt. Ein Wert, der in den Jahren zuvor schon verloren ging.

Verjüngung mit Starnacht-Parodie

Die notwendige Verjüngung sucht man beim Villacher Fasching mit der gleichen Methode, die etwa das jüngste „Wenn die Musi spielt“-Open Air vorgegeben hat: heimischer, moderner Schlager. Entsprechend darf man sich auch auf einen Auftritt der jungen Zillertaler gemeinsam mit ihrem Parodisten aus der Villacher Faschingsgilde freuen, Schlager-Star Melissa Naschenweng wird natürlich auch nicht ausgelassen. Daneben gibt es mit Arnold Angermann auch einen Kabarettisten alter Schule, der seine Scherze mit solchen Zwischentönen platziert, dass viele erst lachen und sich dann ertappt fühlen.

Und wenn am Aschermittwoch die Trolle im Netz über die Sendung schimpfen, steht dennoch eine Bilanz gegenüber: Die knappe Million, die zugesehen haben wird, hatte sicher ihren Spaß.

Sparnacht am Wörthersee

Premiere Villacher Fasching CCV Villach Jänner 2024 © Markus Traussnig

Mit der „Sparnacht am Wörthersee“ schließt die Villacher Gilde an die Tradition des ORF-Skeches an. Barbara Schöneberger und Hans Sigl erfahren ihre Parodie, die Gesangsparts - mit adaptierten Texten von Melissa Naschenweng, Roland Kaiser und Maite Kelly - können stimmlich und optisch überzeugen. 🤣🤣🤣

Die Spaßbrems`n

Premiere Villacher Fasching CCV Villach Jänner 2024 © Markus Traussnig

Wie viel Musik man aus den vier Saiten eines Kontrabasses holen kann, zeigt Arnold Angermann als „Spaßbrems‘n“. Die Pointen sind vordergründig - Klimakleber, Veganer und andere Auswüchse des Zeitgeistet bekommen ihren Spott ab. Nur sind sie eben so gekonnt platziert, dass sie sich selbst wieder aufheben. Wenn man den Zwischenton hören will. 🤣🤣🤣🤣

Die Programmführer

Premiere Villacher Fasching CCV Villach Jänner 2024 © Markus Traussnig

Bühnen-Neuling Thomas Springer und Hans-Jörg Petrik, unumstrittener Star der Gilde, wandern als verbindendes Element in unterschiedlichsten Kostümen - von Aterix und Obelix bis Barbie und Ken - durch den Abend. Beeindruckende Wandlungsfähigeit und Ausdauer und vor allem Selbstironie, die aus diesen Miniaturen strahlt. 🤣🤣🤣🤣🤣

Der Jungzipfer

Premiere Villacher Fasching CCV Villach Jänner 2024 © Markus Traussnig

Hannes Höbinger ist seit Jahren Faschingsinventar, Joe Kohlhofer, im echten Leben ORF-Moderator, die Verjüngungskur in der Nummer. Und: Hier funktioniert das Zusammenspiel in Sachen Timing und Rollenzuteilung. 🤣🤣🤣

Video: Diese Szenen gibt es im ORF nicht zu sehen

Bei der TV-Aufzeichnung der Sitzung war die Kleine Zeitung mit ihrem Sonderreporter „Faiasalamanda“ im Saal - und traft die Faschingsstars auch hinter den Kulissen.