Ab wann sollen die Innenstädte weihnachtlich erleuchtet werden? Ab welchen Temperaturen schmeckt Glühwein? Die Diskussion um den früheren Start des Weihnachtsgeschäfts in den Städten wird jedes Jahr geführt. Wie sehen die Menschen in der Klagenfurter Innenstad das Thema? Wir haben uns umgehört - und wollen auch Ihre Meinung in den Kommentaren erfahren.