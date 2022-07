Am Gewinnspiel dürfen nur Personen ab dem vollendeten 18. Lebensjahr teilnehmen. Die kostenlose Teilnahme am Gewinnspiel beginnt am 15.7.2022, 00:00 Uhr und ist bis zum 31.8.2022, 23:59 Uhr möglich. Verspätet eingelangte Teilnahmen werden nicht berücksichtigt. Die Teilnahme ist ausschließlich online möglich. Mehrfachteilnahmen sind nicht erlaubt. Nur vollständig und korrekt ausgefüllte Formulare können am Gewinnspiel teilnehmen. Die Verlosung erfolgt bis spätestens 14 Tage nach Ende des Gewinnspiels. Die Gewinner werden aus allen Teilnehmern per Los ermittelt und unter den von Ihnen angegebenen Kontaktdaten schriftlich verständigt. Die Barablöse oder Übertragung der Gewinne ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Über das Gewinnspiel kann kein Schriftverkehr geführt werden.