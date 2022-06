Keine Spur von Katerstimmung: Bereits am frühen Samstagnachmittag haben am Strand von Lignano zahlreiche Touristinnen und Touristen die große Feier zu Pfingsten fortgesetzt – all das aber unter strenger Beobachtung von Einsatzkräften im Sinne der Sicherheit. Wer aus einer Glasflasche trank oder sich daneben benahm, wurde sofort ermahnt. Der Stimmung tat das keinen Abbruch.

Hier die Partyszenen auch als Fotoserie zum Durchklicken:

Die Polizei bereitete sich indes auf eine weitere turbulente Nacht vor. Bereits am Freitagabend hatte es Anzeigen gehagelt. Auch zu einer Festnahme war es gekommen. Die Strafen sind dieses Jahr übrigens besonders hoch: Wer Sex in der Öffentlichkeit hat, muss unter Umständen bis zu 30.000 Euro zahlen. Inwiefern das umgesetzt wird, war zunächst unklar.

Bilanz der zweiten Nacht

Die Nacht von Samstag auf Sonntag fiel wie erwartet noch ein Stück ausgelassener aus. "Es gab einige Anzeigen wegen Alkoholkonsums", berichtet Polizist Martin Macor. "Was da Getrunken worden ist, das war ein Wahnsinn." Am späten Abend waren Hotspots wie die Piazza Fontana voll mit Menschenströmen. Schon in der Vergangenheit war Macor zu Pfingsten in Lignano in Einsatz: "Aber das war definitiv eine der Nächte, an denen am meisten los war."

In diesem Video zeichnet sich ab, wie viel in der Nacht auf Sonntag los war:

Was positiv auffällt: Trotz der Menschenmassen war die Stimmung vergleichsweise entspannt. Körperverletzungen, Schlägereien und ähnliche Delikte bildeten die Ausnahme. Macor: "Die italienischen Kollegen gehen bei den Einsätzen mit großer Geduld vor. Dialog ist die höchste Priorität."

Wie die Touristinnen und Touristen gefeiert haben, wird auch auf sozialen Netzwerken ersichtlich. Auf Snapchat, zum Beispiel, wurde auch die eine oder andere waghalsige Aktion festgehalten - darunter ein Rückwärtssalto eines augenscheinlich angetrunkenen Mannes am Strand und ein weiterer, der auf die Spitze einer Straßenlaterne klettert.