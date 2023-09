Ein 85-jähriger E-Bike-Fahrer ist am Montag in Oftering (Bezirk Linz-Land) bei der Kollision mit einem Auto getötet worden. Der Pensionist fuhr wohl in den Kreuzungsbereich Bärenstraße und Westbahnstraße ein, ohne davor stehen zu bleiben, wie die Polizeibehörde Oberösterreich mitteilte.

Ein 41-jähriger Autolenker versuchte noch zu bremsen und auszuweichen, konnte die Kollision aber nicht mehr verhindern. Der Pkw schlitterte in ein angrenzendes Feld, während der E-Bike-Fahrer mit lebensbedrohlichen Verletzungen liegen blieb.

Der gerufene Notarzt begann sofort mit den Reanimationsmaßnahmen, konnte das Leben des Mannes aber nicht mehr retten. Er verstarb noch an der Unfallstelle.