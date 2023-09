Oscar-Preisträger Leonardo DiCaprio soll nicht mehr alleine durchs Leben gehen. Wie die "New York Post" berichtet, sollen der 48-jährige Schauspieler und das italienische Model Vittoria Ceretti (25) ein Paar sein. In den letzten eineinhalb Monaten zeigten sich die zwei immer öfter zusammen.

Insider berichtet über Details

Die US-Zeitung zitiert zudem einen Insider, der erfahren haben soll, "dass sie sich auf einer tieferen Ebene kennengelernt haben und es ernst miteinander meinen". Zunächst gingen viele Freunde des Schauspielers davon aus, dass es sich bei Ceretti lediglich um einen weiteren Flirt handle.

Das erste Mal miteinander gesehen wurden beiden im August auf Ibiza. Damals wurden Fotos veröffentlicht, die DiCaprio und Ceretti küssend in einem Klub zeigen.

Mit 25 dürfte Ceretti gerade noch in das Beuteschema von DiCaprio passen. In den letzten Jahren mehrten sich Memes über DiCaprio, dass er nur Frauen bis 25 daten würde. Der Hintergrund des Spotts: In den vergangenen Jahren hatte sich DiCaprio oft von seinen Lebensgefährtinnen getrennt, wenn diese 25 Jahre alt wurden.

Zuletzt soll der Hollywoodstar mit Model Gigi Hadid (28) angebandelt haben. Auch sie wurden bei heimlichen Treffen gesichtet, Hadid soll auch die Eltern von DiCaprio kennengelernt haben.