Normalerweise drehen die berühmten weißen Pferde, die Lipizzaner, unter dem Schloss Piber ihre Galopp-Pirouetten, gehen in der Piaffe oder in der Passage. Am kommenden Wochenende verwandelt sich der Sand-Vlies-Platz mit den Maßen 50 mal 100 Meter allerdings in einen Parcoursplatz. Denn Österreichs Springreitelite gibt sich ein Stelldichein. In Piber finden nämlich von Freitag bis Sonntag die Bundesländermannschaftsmeisterschaften statt. Acht Bundesländer (bis auf Vorarlberg sind alle am Start) stellen dabei ihre besten Springreiter, die über Hindernishöhen bis 140 cm ihr Bestes geben.