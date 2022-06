Etwas Unruhe ist in den letzten Wochen in der Spanische Hofreitschule aufgekommen, nachdem unter anderem ein langjähriger Bereiter im Frühjahr fristlos entlassen worden war und nun rechtlich dagegen ankämpft. Die interne Unzufriedenheit kommt für die Geschäftsführer Sonja Klima und Erwin Klissenbauer zur Unzeit, weil am 30. November ihre Funktionsperiode endet. Die Ausschreibung für die neue Periode läuft Anfang Juli an. "Wir werden uns natürlich wieder bewerben. Genaues können wir aber erst sagen, wenn wir wissen, wie die Ausschreibung aussieht", betont Klissenbauer.