Vor dreieinhalb Jahren haben sich der aus Stallhofen im Bezirk Voitsberg stammende Christian Schneebauer, der bei der Kleinen Zeitung in Wien als Großkundenbetreuer arbeitet, und Volksschullehrerin Anita Stindl aus Niederösterreich kennen und lieben gelernt. An das erste Date erinnert sich der Weststeirer, der inzwischen zu seiner großen Liebe nach Mistelbach gezogen ist, noch sehr gut: "Wir waren wandern im Weinviertel und Anita hat vorher gesagt, wir gehen auf zwei Berge." Perfekt ausgerüstet kam Schneebauer zum sportlichen Date. "Wir gingen dann auf die Starzer Burg, das ist ein zehnminütiger Wanderweg, und auf den höchsten Berg im Weinviertel, den Buschberg, der ist 450 Meter hoch", muss der Steirer noch immer lachen.

Nun haben sich Christian und Anita, die beide 42 Jahre alt sind und voriges Jahr auf Schloss Liechtenstein im niederösterreichischen Wilfersdorf standesamtlich geheiratet haben, auch im Rahmen einer kirchlichen Trauung das Jawort. Mit mehr als 160 Gästen feierten die beiden in der Südsteiermark auf Schloss Gamlitz. "Das Weinviertel und die Südsteiermark haben viel Gutes gemeinsam", betont das Brautpaar. Für die musikalische Umrahmung in der Kirche sorgte das vierköpfige Vokal-Ensemble "MoosCanto" aus Mooskirchen. Am Abend ging es dann schwungvoll weiter, als Überraschung für die Gäste gab die Liveband Egon7 ein Konzert.

Lebenspartnerin gefunden

Dass man den Bund der Ehe eingehen würde, stand für beide bald fest: "Ich habe meine Lebenspartnerin gefunden, das habe ich vorher so noch nie gehabt. Es ist ein schönes Gefühl, wenn man weiß, ein Mensch steht zu 100 Prozent hinter dir und liebt dich so wie du bist. Da kommt der Drang zum Heiraten automatisch", erzählt Schneebauer.

Den Nachnamen hat nun auch Anita angenommen, und er ist in der "frostigen Beziehung" der beiden irgendwie Programm. Denn Christian hat seiner Lieben in einer Schneekapelle nahe dem Polarkreis im finnischen Levi einen romantischen Heiratsantrag gemacht. "Trotz der Kälte ist es uns da warm ums Herz geworden", meint der Weststeirer lachend. Und auf der Hochzeit sorgte das Paar bei den Gästen auch noch für eine riesige Überraschung – denn Anita trat mit deutlich erkennbarem Babybauch vor den Traualtar, von der Schwangerschaft wussten davor aber nur wenige. "Es wird ein Bub und Geburtstermin ist im Jänner. Es wird also ein kleiner Schneemann", schließt Schneebauer den Kreis des "frostigen" Liebesglücks.