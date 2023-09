Ein seltener, aber umso freudiger Anlass in der heutigen Zeit. Am 15. September feierten Josefa und Eduard Hauswirth aus Mooskirchen ihre diamantene Hochzeit. Vor 60 Jahren gaben sich die beiden das Eheversprechen. Im Jahr 1963 traten sie vor den damals amtierenden Standesbeamten Josef Gschier und holten sich von Pfarrer Peter Schinnerl in der Pfarrkirche den kirchlichen Segen.