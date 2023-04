Um keine Ausrede verlegen war ein Pole, der am Autobahnzubringer Mooskirchen im Bezirk Voitsberg in ein Planquadrat der Polizei geriet und angehalten wurde. Denn was die Exekutive am und im Fahrzeug des Mannes, der laut seiner Aussage auf dem Weg in den Urlaub nach Italien war, alles entdeckte, war selbst für langgediente Polizisten "herausragend".