Sie ist gebürtige Kroatin, er serbischer Bosnier (Republika Srpska). Er arbeitet zwar im weststeirischen Voitsberg und hat dort eine kleine Wohnung, sie lebt mit den drei gemeinsamen Kindern aber in Banja Luka, Bosnien. So weit, so gut: Nur waren das nicht die Angaben, die das Ehepaar dem österreichischen Finanzamt gegenüber gemacht hatte. Dort gab die Mutter an, die Kinder würden in Köflach (Bezirk Voitsberg) leben. Das hätte die Familie für Familienbeihilfe qualifiziert - die auch ausbezahlt wurde, insgesamt 4618 Euro. Bei einer Prüfung wurde das Amt auf die falschen Angaben aufmerksam, gegen das Paar wurde Anzeige erstattet.