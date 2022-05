Was als Stalking-Affäre bereits unschön begonnen hatte, ging im Bezirk Voitsberg nun in die nächste Runde. Ein junger Weststeirer hatte im Vorjahr die Trennung von seiner Freundin schlecht verkraftet, er stalkte seine Ex daraufhin, diese suchte die Aussprache. Das Treffen verlief nicht harmonisch, der Stalker wurde von einem Freund der Weststeirerin geschlagen, sein Auto beschädigt. Unrecht und Unrecht ergeben aber nicht Recht, also zog der Geschlagene vor Gericht - und gewann.