Liveticker zur Wahl Mehrheiten in Kainach, Rosental und Geistthal-Södingberg

In vielen Gemeinden konnten bisherige Mehrheiten gestärkt werden - und zwar eindeutig. Viktor Schriebl holt in Kainach 67 Prozent, Engelbert Köppel freut sich in Rosental 76,5 Prozent und in Geistthal-Södingberg freut sich Klaudia Stroißnig ebenfall über 76 Prozent der Stimmen.