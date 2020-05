Nach außen hin propagieren die Parteien einen ruhigen Wahlkampf hinsichtlich der Gemeinderatswahl am 28. Juni. Hinter den Kulissen hat der "Wortkampf" in Köflach aber längst begonnen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Am 28. Juni werden die Bürger entscheiden, wer künftig im Köflacher Rathaus das Sagen hat © Andrea Kratzer

Offiziell will man den Wahlkampf im Zuge der bevorstehenden Gemeinderatswahl ganz ruhig angehen. Kaum Plakate, keine Hausbesuche, wenig Werbemittel. Aber hinter den Kulissen ist der „Kampf“ bereits in vollem Gange. So erreichte dieser Tage eine Nachricht von Köflachs Bürgermeister Helmut Linhart (ÖVP) und Finanzstadtrat Johann Bernsteiner (SBK) die Redaktion der Kleinen Zeitung. Stein des Anstoßes waren die Social Media Aktivitäten des politischen Mitbewerbers SPÖ. Auf Facebook veröffentlichte der rote Spitzenkandidat Bernd Jammernegg seine „Forderungen an die Stadtgemeinde.“ Es handelt sich unter anderem um 50-Euro-Gutscheine für alle durch die Corona-Krise arbeitslos gewordenen Köflacher oder die Aussetzung der Kindergarten und Krippengebühren für das restliche Jahr 2020. „Unser Wahlprogramm vom Frühjahr hat sich grundsätzlich nicht geändert“, so Jammernegg gegenüber der Kleinen Zeitung. „Aber wir befinden uns in einer Krise und auf diese müssen wir als Politiker reagieren.“