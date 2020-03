Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Statt 31 Mandaten sind bei der Wahl am 22. März in Köflach nur mehr 25 zu vergeben © Reinhart Nunner

Turbulent ging es in den letzten fünf Jahren in Köflach zu. Schon die Wahl 2015 brachte einen historischen Umschwung in der Stadtspitze. Seit 1945 hatte die SPÖ in der Stadtgemeinde immer den Bürgermeister gestellt, 2015 wurde sie vom Thron gestoßen. Der Titel der stimmenstärksten Partei blieb zwar erhalten, durch ein Bündnis zwischen ÖVP, SBK und FPÖ fiel die Wahl des Bürgermeisters schlussendlich aber auf Helmut Linhart. Zum ersten Mal leitet seither ein Bürgermeister der Volkspartei die Geschicke der Stadt.