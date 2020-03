Kleine Zeitung +

Gemeinderatswahl 2020 In Geistthal-Södingberg will man Vorhandenes erhalten

Drei Listen stehen in der Gemeinde Geistthal-Södingberg am 22. März zur Wahl. Die ÖVP wird von Bürgermeisterin Klaudia Stroißnig angeführt, Gerald Kalcher ist Spitzenkandidat der SPÖ. Gerald Silberschneider und Annemarie Hohl treten für die FPÖ an.