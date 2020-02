Eva und Herwig Friedl-Zwanzger sind zwar verheiratet, gehen in der Politik aber getrennte Wege. Sie kandidiert für die SPÖ, er ist der Spitzenkandidat der Köflacher Grünen.

Eva und Herwig Friedl-Zwanzger sind erst seit Kurzem in der Politik © Rainer Brinskelle

Dass ein Ehepaar bei Gemeinderatswahlen für dieselbe Partei antritt, kommt häufiger vor. In Köflach ticken die Uhren aber anders. So kandidiert Eva Friedl-Zwanzger in der Lipizzanerstadt, wie berichtet, für die SPÖ, während ihr Mann Herwig Friedl-Zwanzger für die Grünen als Spitzenkandidat ins Rennen geht.