In Maria Lankowitz ist die Ausgangslage für den 22. März klar: Die SPÖ will den Wahlsieg verteidigen, die Opposition mehr Mandate erreichen. Die großen Themen sind Straßensanierungen, Bildung und die Finanzen.

Am 22. März wird im Wallfahrtsort gewählt, 2015 hatte die SPÖ den Wahlsieg geholt © Katharina Siuka

Wie die Maria Lankowitzer am 22. März abstimmen werden, darüber will Bürgermeister Kurt Riemer (SPÖ) nicht spekulieren. Bei der Gemeinderatswahl 2015 hatte die SPÖ die absolute Mehrheit verloren: 39,92 Prozent und sieben der 16 Mandate im Gemeinderat gingen damals an die Sozialdemokraten. Und Riemer wurde erstmals Bürgermeister. „Ich bin mit der politischen Zusammenarbeit zufrieden“, sagt er. „Geschätzt wurden 98 Prozent aller Beschlüsse einstimmig gefällt.“ Die Fusion mit Gößnitz und Salla bewertet Riemer positiv, Thema sei das fünf Jahre später keines mehr. „Ich denke, wir konnten viel Vertrauen ausbauen.“