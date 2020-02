Mit Georg Reschen und Matthias Jantscher will die Volkspartei in Rosental neue Akzente setzen. Inhaltlich setzt man auf Rosental als Wirtschaftsstandort und die Vision einer "Großgmeinde".

Die ÖVP will wieder mehr Mandate in Rosental holen © Christiane Frühwirth

Es war in den letzten Jahren nicht leicht für die Volkspartei in Rosental. „Wir sind durch das Tal gegangen, jetzt ist es Zeit, wieder bergauf zu gehen“, gibt Spitzenkanditat Werner Gaich das Wahlkampfmotto vor. „Frisch und dynamisch“ gehe man in den Wahlkampf. Vor allem die Namen auf Listenplatz zwei und drei untermauern die Erneuerung. Leistungsschau-Mastermind Georg Reschen und Matthias Jantscher vom Maschinenring unterstützen Gaich, der nach dem Ergebnis 2015 (9 Prozent wählten damals in Rosental die ÖVP) den einzigen Sitz im Gemeinderat innehatte. „Zwei Mandate sind unser erklärtes Ziel, über drei würden wir uns freuen.“