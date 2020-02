Facebook

Mit einem "guten Mix aus Jung und Alt" startet die ÖVP in Mooskirchen in den Wahlkampf © Rainer Brinskelle

In Mooskirchen hat sich die ÖVP für die Gemeinderatswahl neu aufgestellt. „Ich denke, wir haben die ideale Mischung aus jugendlichem Schwung und viel politischer Erfahrung vereint“, sagt VP-Bürgermeister Engelbert Huber, der als Spitzenkandidat antritt. Ihm folgt sein aktueller Vize Alois Schalk. Die erste Überraschung gibt es am dritten Listenplatz. Stephanie Riedler, 30 Jahre jung und politische Quereinsteigerin, mischt bei der Wahl mit. „Ich war selbst überrascht, so weit vorne auf der Liste zu landen“, sagt die Angestellte der Landwirtschaftskammer, die außerdem am heimischen Hof in Mooskirchen tätig ist.