Ein Faschingsscherz löste in Köflach Ärger aus © Andrea Kratzer

Für Furore sorgte am Donnerstag ein Faschingsscherz des Bürgerservice in Köflach. Die Mitarbeiter hatten sich für den Faschingsumzug am Dienstag T-Shirts mit dem Konterfei des Bürgermeisters Helmut Linhart (ÖVP) bestellt und vorab bereits einmal anprobiert.