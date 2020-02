In sieben statt im Vergleich zu 2015 nur vier Gemeinden sind die Grünen bei der Wahl im Bezirk Voitsberg vertreten. In Bärnbach wechselte die 23-jährige Spitzenkandidatin die Seiten, kam von der ÖVP zu den Grünen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Grünen gehen in sieben Gemeinden im Bezirk ins Rennen © Simone Rendl

Sie ist erst 23 Jahre alt und kandidiert bereits als Spitzenkandidatin bei einer Gemeinderatswahl. Verena Prevolnik steht am ersten Platz der Liste der Grünen in Bärnbach - und sie hat viel vor. "Ich möchte erreichen, dass sich unsere Jugend mehr in Gemeindegeschehnisse einbringen kann. Da hätte ich unter anderem an eine Sprechstunde für Jugendliche gedacht, in der junge Menschen ihre Ideen und Anregungen äußern können."