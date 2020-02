Kleine Zeitung +

Voitsberg Sechs Listen rangeln bei der Gemeinderatswahl um die Mandate

Am 22. März sind die Weststeirer aufgerufen, neue Gemeinderäte zu wählen. In Voitsberg verspricht die Ausgangssituation Spannung. Die Kleine Zeitung lädt die Spitzenkandidaten in einer Woche zur Podiumsdiskussion.