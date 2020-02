Während Bernd Jammernegg wieder als Spitzenkandidat antritt, finden sich in den hinteren Reihen neue Gesichter. Für die ÖVP hagelt es Kritik in Sachen Pflege und vergangenen Investitionen.

Jürgen Kreiner, Bernd Jammernegg, Martin Maier und Gerlinde Kirzenberger © Simone Rendl

Motiviert geht die SPÖ in Köflach der Wahl entgegen - und stellt klar: "Es gibt noch keine Pläne, mit der FPÖ zu koalieren, wie von mehreren Seiten spekuliert wird, in dieser Hinsicht hat es weder Gespräche, noch Treffen gegeben." Vizebürgermeister Bernd Jammernegg tritt auch bei dieser Wahl wieder als Spitzenkandidat der Partei in der Lipizzanerstadt an und plant, den Fokus auf Themen wie Wohnen und Familie zu legen.