Margit Marx aus Rosental ist die einzige Frau, die bei den Freiheitlichen im Bezirk für die Gemeinderatswahl im März auf Listenplatz eins steht. Grundsätzlich treten die Freiheitlichen in allen Kommunen an.

Manfred Porta und Margit Marx arbeiteten jahrzehntelang Hand in Hand. Jetzt übernimmt Marx das Ruder © Clemens Ticar

Auch bei der FPÖ im Bezirk stehen die Spitzenkandidaten in den Gemeinden mittlerweile fest. Die Freiheitlichen werden in allen Kommunen des Bezirks vertreten sein - mit durchwegs männlicher Führung. Einzig in Rosental steht eine Frau auf Listenplatz ein. Und sie ist keine Unbekannte.