Kleine Zeitung +

Ligist SPÖ will mit Umfrage unter Bürgern punkten

Bereits vor einem Jahr hat die SPÖ in Ligist die Bürger zu gemeindespezifischen Themen befragt. Rund ein Drittel der Bewohner haben an der Umfrage teilgenommen, die Wünsche und Anregungen der Bürger fließen in das Wahlprogramm ein.