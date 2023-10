Die pferdestarken BMW & Co wurden zur Seite gestellt und machten Platz für steirisch-bayrische Schmankerl, zünftige Musik und zahlreiche Gäste. Die Familie Papst lud am Freitag einmal mehr zum Oktoberfest in ihr Autohaus in der Grazer Vorstadt in Voitsberg. Vater Othmar und die Töchter Romana Papst und Daniela Wenig begrüßten zahlreiche Besucherinnen und Besucher, versorgten sie mit Köstlichkeiten wie Weißwurst und Brezeln und ließen die „Irrwurzla“ - ein Duo aus Bärnbach und Lannach - aufspielen.