„Ich bin 2006 mit dem Zug das erste Mal nach Österreich gekommen, um Urlaub zu machen und Deutsch zu lernen. Mein Papa hat gesagt, diese Sprache ist für uns wichtig, weil wir viele deutschsprachige Gäste in meiner Heimat Vieste in Italien haben. Und seit damals bin ich in der Steiermark hängen geblieben“, schmunzelt der Gastronom Marco Urbano, der in Voitsberg mit dem „Castello“ auf der Burg und mit dem „La Corte“ im Zentrum zwei bekannte mediterrane Lokale betreibt.