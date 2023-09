Die Kainach und das Leben der Menschen im Nahgebiet des Flusses stand im Mittelpunkt der letzten Dokumentation "Im Kainachtal" des Bärnbacher Filmemachers Wolfgang Scherz, die im heurigen Frühjahr in der Reihe Landleben auf ORF III Premiere feierte. Protagonisten waren unter anderen ein Schmied, ein Dangler oder ein Messner aus der Region. "Aber es wird noch so viel mehr geboten im hinteren Kainachtal", sagt Regisseur Scherz im Gespräch mit der Kleinen Zeitung. Deswegen hat er sich dazu entschieden, die Dokumentation mit einem zweiten Teil, der den Titel "Rund um die Kainach" trägt, fortzusetzen. Dieser feiert am 20. September um 20.15 Uhr in der Reihe "Heimat Österreich" in ORF III Premiere.