Der Ligister Kurt Gösler ist ein Aushängeschild für den Pferdesport in der Weststeiermark, zuletzt konnte der Gespannfahrer den Landesmeistertitel viermal in Folge verteidigen und wurde sechsmal ohne Unterbrechung Steirischer Meister. Deshalb dürfte eine bestimmte Entscheidung für Außenstehende überraschend sein: "Ich habe den Entschluss gefasst, dass ich heuer aufhören werde. Ich bin jetzt 13 Jahre lang gefahren, davon zehn bei internationalen Bewerben und konnte eigentlich immer um die Spitze mitfahren. Zuletzt ist das immer schwieriger geworden", blickt Gösler auf seine Wettkampfkarriere zurück. Den Entschluss fasste er bei seinem letzten Turnier in St. Margarethen, wo sein Pferd lahmte und am dritten Turniertag nicht mehr starten konnte.