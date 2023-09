Von 7. bis 9. September steht beim traditionellen Birnkirta in Hirschegg das idyllische Bergdorf sprichwörtlich am Kopf. Der ganze Ortskern wird zur Bühne, es wird musiziert, gesungen, getanzt, geplaudert und natürlich gelacht, beim "Hirschegger Birnkirta". Die Bewohner von Hirschegg-Pack legen großen Wert darauf, dass ihr "Kirta" möglichst bodenständig bleibt und nicht zum Jahrmarktspektakel ausartet. So ist es nach wie vor Brauch, dass nach dem Hirschegger Frühschoppen, bei dem ausschließlich einheimische Gruppen auftreten, die Musikanten von Gasthaus zu Gasthaus, von Tisch zu Tisch ziehen und gemeinsam mit den Gästen musizieren und singen.