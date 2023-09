Die weißen Pferde werden zum Jubiläum von Hoheiten begleitet

Mit Fotos und Video. Am Samstag, dem 9. September, findet wieder der große Almabtrieb der Lipizzaner-Hengste in Maria Lankowitz, Köflach und im Gestüt Piber statt. Die Segnung findet an einem neuen Ort statt, auch für Kinder gibt es heuer ein eigenes Programm.