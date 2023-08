Herr Schildberger, vor einigen Wochen haben Sie vor 650 Leuten in Köflach, Ihre Forschungen der Höhlen am Zigöllerkogel präsentiert. Das war beeindruckend. Hat sie das große Interesse selbst überrascht?

ANTON SCHILDBERGER: Ja, dieser Berg – unser Hausberg – ist für viele Köflacher und Köflacherinnen eben etwas Besonderes. Für mich ja auch. Ich bin mit acht Jahren zum ersten Mal auf dem Zigöllerkogel gewesen und 1988 zum ersten Mal durch eine Öffnung in die Fleischhackerhöhle geklettert. Damals war ich 14 Jahre alt.