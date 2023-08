1925

STALLHOFEN: Franz Huber jr.

Am 29. März 1925 begann die Geschichte von Radio Steiermark mit dem Lied von der "Schönen Arienne". Damals befand sich der Sender im späteren Polizeigebäude am Paulustor in Graz. Der Sender – der erste außerhalb von Wien – befand sich am Grazer Schloßberg. Und die Premierensendung gestaltete ein Stallhofener, der erste Intendant von Radio Steiermark, Franz Huber junior.