Vor 25 Jahren gründeten der Maurer Norbert Höller und Engelbert Fleischhacker, der Kaffeemaschinen servicierte, das Taxi-Unternehmen "Taxi Blitz". Wie es dazu kam? "Das war eigentlich ein Klassiker bei einem Glaserl", erzählt Höller, der das Unternehmen seit acht Jahren alleine führt, lachend. "Es wäre zum Heimfahren gewesen und natürlich gab es auch damals schon Taxis, aber unter der Woche abends war keines aufzutreiben", erinnert sich der 51-jährige Bärnbacher.

Binnen weniger Monate haben die beiden die Taxi-Konzession sowie die Unternehmerprüfung am Wifi gemacht. "Noch vor der abgeschlossenen Prüfung haben wir beim Autohaus Jeschelnig zwei Fiat-Busse bestellt. Die Wartezeit lag damals bei vier bis fünf Monaten", erinnert sich der Weststeirer. Danach galt es, unternehmerisch Fahrt aufzunehmen. "Als wir im Mai 1998 offiziell gestartet sind, hat niemand unsere Nummer gekannt. In der ersten Zeit haben wir sehr hartnäckig gearbeitet. Abwechselnd wurden Tag- und Nachtschichten abgedeckt, wir haben sogar 24-Stunden-Dienste ausprobiert und in jedem Gasthaus und Lokal unsere Visitenkarten verteilt", erzählt Höller.

Lasershow im Disco-Taxi

Heute gehören sechs Taxi-Busse und drei Pkw zum Unternehmen, das Team umfasst neun Fahrerinnen und Fahrer. "Auch meine Frau Alexandra hilft, wenn der Hut brennt", freut sich der zweifache Vater. Angeboten werden neben Taxidiensten auch Krankentransporte und Schülertransporte. Geändert hat sich in den vergangenen 25 Jahren im Taxigewerbe so einiges, wie Höller berichtet: "Vor allem das Nachtgeschäft gibt es in dem Sinn nicht mehr. Früher hatten wir in den Nächten keine Fahrgäste, sondern Stammkunden, die teilweise schon gute Freunde waren. Damals sind manche in einer Nacht sechs bis sieben Mal mit dem Taxi gefahren, von Voitsberg, über Bärnbach nach Köflach." Dass es kaum mehr Discos und Fortgehlokale gebe, wirke sich auch auf das Taxigeschäft auf. In den besten Zeiten hatte man die Taxibusse sogar für Discofahrten adaptiert, wie Höller erzählt: "Wir hatten Lasershow und eine fette Anlage im Auto, wenn die Party im Lokal vorbei war, ist es im Taxi weitergegangen."

Heute geht es deutlich gemächlicher zu: "Es ist noch immer sehr lustig, das Taxifahren macht großen Spaß. Wir haben viele ältere Gäste, für die wir teilweise die einzigen Ansprechpartner sind. Da nehmen wir uns gerne die fünf bis zehn Minuten zum Keppeln Zeit." Wobei der Bärnbacher auch schon längere Touren im Fahrtenbuch stehen hat. Einmal musste er einen Weststeirer, der seinen Reisebus verpasst hatte, nach Budapest bringen. "Damit ich nach Ungarn einreisen durfte, musste ich sogar mein Taxischild abmontieren." Auch ein junger Mann, der seiner Freundin das Handy nach Wiener Neustadt nachbringen musste, blieb in Erinnerung. "Besonders außergewöhnlich war die Fahrt mit einem Liebesbrief nach Wien, den ich einer Dame übergeben musste. Warum der nicht mit der Post geschickt wurde, weiß ich nicht. Aber im Dienste der Liebe sind wir gerne unterwegs."

Privat am Rad

In der Freizeit verzichtet Höller gerne aufs Auto und geht mit seiner Familie radeln, wandern oder ins Schlossbad Bärnbach schwimmen. "Wir sind gerne in der Natur unterwegs. Ich muss nicht privat auch noch unter 1000 Leuten sein", meint Höller schmunzelnd.