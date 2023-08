Herr Bäuchel, wir sitzen hier in Ihrem Ab-Hof-Laden am Kniezenberg, der ein unglaublich großes Sortiment beinhaltet. Kann man überhaupt in einem Satz mitteilen, was ihr alles anbietet?

PETER BÄUCHEL: Das ist ein Erbhof meiner Familie. Der Vulgo-Name "Finz" ist seit 250 Jahren nachweisbar. Früher waren hier rund 20 Knechte und Mägde angestellt, meine Eltern haben den Hof noch mit Schweinen und Kühen bewirtschaftet. Ich bin dann in eine völlig andere Richtung gegangen. Heute haben wir nur noch Katzen am Hof, sind auch als Zuchtbetrieb für europäische Kurzhaarkatzen bei der BH gemeldet.