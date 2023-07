Das Abenteuer- und Erlebnis-Sommercamp in Rosental geht ins zehnte Jahr

Joachim Jauk von der DAO Academy in Rosental an der Kainach lädt von 7. bis 12. August zum bereits zehnten Abenteuer- und Erlebnis-Sommercamp für Kinder und Jugendliche von 6 bis 14 Jahren in die Lipizzanerheimat.