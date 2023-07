Herr Amtmann, wir treffen uns in Ihrem Elternhaus in Köflach. Sie leben mittlerweile aber in Graz. Wie oft sind Sie noch hier?

SIEGFRIED AMTMANN: Sehr oft. Ich bin gerne hier. Das ist mein Atelier geworden. Hier ist es ruhiger als in Graz. Und ich mag diese Gegend, weil hier sehr viele Menschen leben, die in der Bildenden Kunst tätig sind. Wir haben hier in der Weststeiermark wirklich sehr viele Talente.