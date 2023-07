Landesfeuerwehrwettbewerb und Landesfeuerwehrtag gingen in Köflach über die Bühne, Sie wurden zum stellvertretenden Landesfeuerwehrkommandant gewählt. Wie blicken Sie auf die ereignisreichen Tage zurück?

CHRISTIAN LEITGEB: Es war eine sehr schöne, aber auch herausfordernde Zeit. Gerade in der letzten Woche vor der Veranstaltung ist viel zusammengekommen. Von den Vorbereitungen des Bewerbs mit dem Rahmenprogramm, der Delegiertensitzung bis zur Wahl. Wenn du die Veranstaltung im Heimatbezirk, in der Heimatgemeinde und mit der eigenen Feuerwehr machen darfst, ist das sehr emotional. Da kann man den Stress leicht ausblenden. Wir hatten so viele Teilnehmer wie schon lange nicht mehr und sind froh über den Aufschwung.